قصف مدفعي ايراني وتحليق للطيران التركي بحدود اربيل

2020/06/17 | 09:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قصفت المدفعية الايرانية صباح الأربعاء احدى القرى التابعة لمنطقة حاج عمران الحدودية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وذلك بعد يوم من قصف مماثل.

وقال مسؤولون محليون لوكالة شفق نيوز، إن المدفعية الايرانية قصفت قرية آلانه، وتزامن مع ذلك تحليق للطيران التركي.

ودائما ما تقصف القوات التركية والايرانية المناطق الحدودية في اقليم كوردستان بذريعة تواجد عناصر مسلحة تابعة لاحزاب مناهضة للنظامين في انقرة وطهران.

ويأتي ذلك في اعقاب إطلاق تركيا عملية عسكرية برية شمالي قضاء زاخو تستهدف حزب العمال الكوردستاني، بعد يومين من عملية بمشاركة الطيران الحربي استهدفت مواقع في إقليم كوردستان ونينوى حيث مقار الحزب

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