المنافذ: ضبط عجلة محملة بالذرة الصفراء الممنوعة من الاستيراد في ميناء خور الزبير

2020/06/17 | 09:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط عجلة محملة بالذرة الصفراء الممنوعة من الاستيراد دعماً للمنتج المحلي في منفذ ميناء خور الزبير.وذكرت الهيئة في بيان، ان"الهيئة في منفذ ميناء خور الزبير في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط عجلة محملة بمادة الذرة الصفراء بوزن إجمالي (38طن و170كغم) وهي من المنتجات الممنوعة من الاستيراد حفاظاً ودعما للمنتج المحلي بعد إنجاز معاملتها الجمركية في داخل المنفذ".واضافت، انه"تمت عملية الضبط من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الجمركي بعد تدقيق معاملتها الجمركية ومعاينة البضاعة تبين أن المادة المذكورة تم التلاعب بالعلامة التجارية خلاف ما تم ذكره في المعاملة الجمركية وكذلك المادة من المنتجات غير المسموح بإدخالها الى العراق حفاظاً على المنتج المحلي حسب كتاب وزارة الزراعة /مكتب الوزير/مكتب التصاريح والمعلومات الأمنية والمبلغ إلى معاونية الجمرك والحجر الصحي العاملتين في ميناء خور الزبير".واشارت الى، انه"تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة ميناء خور الزبير لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وإحالتها أمام أنظار القاضي المختص وكذلك محاسبة المقصرين في أداء واجبهم".

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