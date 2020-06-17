طبابة الحشد الشعبي: الموقف اليومي لنقل المتوفين بكورونا

2020/06/17 | 09:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف اليومي لنقل المتوفين بكورونا تواصل مديرية الطبابة في معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي عمليات نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من المستشفيات في بغداد والمحافظات الى محافظة النجف الاشرف حيث مثواهم الأخير.ولقد بلغت عدد الجثث التي تم نقلها امس الثلاثاء (16 / 6 / 2020) 72 جثة توزعت بين العاصمة بغداد

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