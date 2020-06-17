تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا لشخص يبلغ من العمر 43 عاماً في المثنى

2020/06/17 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر طبي في محافظة المثنى، الأربعاء (17 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة جديدة لشخص مصاب بفيرو...





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