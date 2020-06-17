الكهرباء تكشف عن سبب تلكؤ المشروع الخليجي لتجهيز الطاقة في محافظة البصرة

2020/06/17 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف الناطق باسم الوزارة احمد العبادي، الاربعاء، عن سبب تلكؤ المشروع الخليجي لتجهيز الطاقة في محاف...





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