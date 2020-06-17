اليوم .. رئيس البنك المركزي الايراني في بغداد

2020/06/17 | 09:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي ، العاصمة العراقية بغداد اليوم الاربعاء في زيارة رسمية ....

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