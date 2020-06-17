تركيا تطلق

2020/06/17 | 09:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل أمراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وأنقرة في عام 2015

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