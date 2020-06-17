النفط يقفز 4 % مع نجاح المنتجين في تقييد المعروض

2020/06/17 | 09:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة صعدت أسعار النفط 3 بالمئة في تعاملات متقلبة، بدعم من قفزة لبورصة وول ستريت ورفع وكالة الطاقة الدولية توقعات للطلب على النفط الخام للعام 2020، لكن المكاسب قيدها القلق من موجة ثانية لفيروس كورونا.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.24 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 40.96 […]

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