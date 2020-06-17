كوريا الجنوبية تهدد الشمالية بأنها “ستدفع الثمن” إذا تحركت عسكريا

2020/06/17 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الجيش الكوري الجنوبي اليوم كوريا الشمالية بأنها “ستدفع الثمن” إذا اتخذت خطوات عسكرية ضد الجنوب.ويأتي التصريح الصادر عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية أنها ستعيد قواتها إلى المجمع الصناعي بمدينة كيسونغ على الحدود الغربية ومنطقة منتجع كومكانغ السياحية على الساحل الشرقي.كوريا الشمالية كانت قد […]

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