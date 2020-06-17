إصابات كورونا تتجاوز 8 ملايين إصابة

2020/06/17 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يواصل فيروس كورونا “كوفيد-19” تفشيه في مختلف أنحاء العالم، حيث تجاوز عدد ضحاياه، بحسب آخر الإحصائيات والأرقام، 443 ألف حالة وفاة، فيما تم تسجيل 8 ملايين 174 ألف إصابة حتى الآن.وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث حصد فيروس كورونا أرواح نحو 117 ألف شخص، فيما تم تسجيل أكثر من مليونين […]

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