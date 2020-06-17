وزارة الكهرباء تكشف عن كميات الطاقة الموردة من ايران

2020/06/17 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الكهرباء، الاربعاء، ان الطاقة الموردة من الجانب الايراني تصل الى 1100 ميغاواط في اوقات الذروة عبر اربعة خطوط.وقال الناطق باسم الوزارة ان الطاقة الموردة من ايران تصل الى 1100 ميغاواط في اوقات الذروة عبر اربعة خطوط”.واضاف ان “الخطوط ثلاثة منها في المناطق الجنوبية والاخير يجهز محافظة ديالى واجزاء من بغداد”، مبينا […]

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