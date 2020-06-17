الصحة العالمية ترحب باعلان اول علاج لمرضى كورونا في العالم

2020/06/17 | 09:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء، بنتائج التجارب السريرية الأولية من المملكة المتحدة والتي تظهر أن “الديكساميثازون ، كورتيكوستيرويد ” يمكن أن ينقذ حياة المرضى الذين يعانون من COVID-19.وأوضحت المنظمة أنه بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعي، تبين أن العلاج يخفض معدل الوفيات بنحو الثلث ، وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون فقط إلى الأكسجين،

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