وزارة التربية تكشف عن إجراءاتها الوقائية لامتحانات الصفوف المنتهية

2020/06/17 | 09:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية، عن إجراءاتها الوقائية التي ستتخذها خلال امتحانات الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي).وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن “توجيهات وزارة التربية بشان امتحانات الصفوف المنتهية، جميعها خاضعة لقرارات خلية الأزمة”، لافتا إلى أن “وزارة التربية أخذت الضوء الأخضر من وزارة

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