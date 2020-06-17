تركيا تنشر قوات خاصة شمال العراق في إطار عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني

2020/06/17 | 09:43 - المصدر: فرانس 24

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أعلنت تركيا الأربعاء أنها نشرت قوات خاصة في شمال العراق في إطار عملية برية ضد حزب العمال الكردستاني بمؤازرة من سلاحي الجو والمدفعية. وأرجعت وزارة الدفاع التركية العملية إلى "تزايد الهجمات في الآونة الأخيرة ضد مراكز الشرطة والقواعد العسكرية التركية" الواقعة قرب الحدود العراقية.

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