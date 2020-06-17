وزير الصحة: فيروس كورونا سيستمر إلى نهاية 2021

2020/06/17 | 09:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الأربعاء، أن التعايش والتعامل مع فايروس كورونا اصبح امرا واقعيا وليس محالا وسيستمر لنهاية 2021، واي شخص عليه ان يتعامل مع الاخرين على انهم مصابون.وقال التميمي في حوار تابعته /المعلومة/، ان “التعايش والتعامل مع كورونا امر واقعي وليس محالا وسيستمر لنهاية 2021 ، ويجب على اي شخص […]

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