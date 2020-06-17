نائب عن الفتح: تداخلات اميركا واتصالات وزير خارجيتها تهدف الى ابقاء قواتها داخل العراق

2020/06/17 | 09:44 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان اميركا تواصل تدخلها بالشأن العراقي اضافة الى اتصالات وزير خارجي...

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