زوجة قصي خولي تردّ على الفيديوهات الفاضحة المنسوبة لها

2020/06/17 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت ​مديحة الحمداني​ زوجة الممثل السوري ​قصي خولي​ على الفيديوهات الفاضحة التي نُسبت إليها مؤخراً، وأثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.ونشرت الحمداني عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو، أظهرت فيه كيفية فبركة الفيديوهات لها، وعلّقت بالقول:”التصويرة هذه مهبطينها وقلك ماخذينها ليا انا وانا… ههههه”.وأضافت :”هاذي كنت في تايلاند مع أصحابي..وفي تايلاند أغلب

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