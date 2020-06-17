قانون لتشغيل 150 ألف مهندس زراعي وطبيب بيطري على طاولة مجلس الوزراء

2020/06/17 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، امس الثلاثاء، إجراء تعديلات على قانون (24) لعام 2013، الذي سيوفر فرص عمل لـ 150 ألف مهندس زراعي وطبيب بيطري.وقال الخفاجي في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “التعديلات جارية على قانون (24) لعام 2013، وتم عرضه على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك على لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية،

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