جرحى بهجوم بالنار والقنبلة على منزل في ديالى

2020/06/17 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/افاد مصدر امني اليوم الاربعاء، بإصابة ثلاثة أشخاص مدنيين بهجوم مسلح شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مسلحين مجهولون استهدفوا صباح اليوم احد المنازل في اطراف ناحية ابي صيدا باطلاق نارية وقنبلة يدوية ما تسبب باصابة صاحب المنزل واثنين من اخوته بجروح متفاوتة.

واضاف المصدر ان قوات الامن نقلت المصابين الى المستشفى فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث.

وتسود ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة نزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة, تسبب بنزوح عشرات الاسر ومصرح وجرح مئات المدنيين.

وتشهد تعرضات واحداث امنية بين الحين والاخر بسبب وجود ملاذات ومعاقل للارهابيين في القصبات والقرى التي تحوي بساتين كثيفة حولتها عصابات داعش الى مخابئ وملاذات امنة.

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