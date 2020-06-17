اللكاش يطالب بمحاكمة جميع أعضاء المحكمه التي أصدرت أحكامها بحق وزير المالية الاسبق المدان رافع العيساوي

2020/06/17 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب السابق محمد اللكاش، الاربعاء، ان زعزعة ثقة المواطن بالقضاء من القضاء نفسه امر محزن، فيما طالب بمحاكمة القاضي وكل أعضاء المحكمه التي أصدرت أحكامها بحق وزير المالية الاسبق رافع العيساوي.وقال اللكاش : “بالوقت الذي نؤكد فيه على … Readmore

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