2020/06/17 | 10:49 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة مدان بالإرهاب بمركز شرطة في الناصرية ظهرت عليه أعراض كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 10:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مدان بالإرهاب بمركز شرطة في الناصرية ظهرت عليه أعراض كورونا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مدان بالإرهاب بمركز شرطة في الناصرية ظهرت عليه أعراض كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).