طقس العراق.. تغيير مفاجئ في درجات الحرارة  

2020/06/17 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، توقعاتها للحالة الجوية في مناطق البلاد، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة تنخفض قليلاً بدءاً من اليوم.وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية، أن “حالة الطقس لليوم الأربعاء في المنطقة الوسطى ستكون صحواً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، وفي المنطقة الشمالية سيكون صحواً ودرجات الحرارة لا […]

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