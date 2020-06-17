وزارة التربية توّضح تفاصيل وألية إجراء امتحانات الصفوف المنتهية

2020/06/17 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت وزارة التربية، عن إجراءاتها الوقائية التي ستتخذها خلال امتحانات الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي).وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن “توجيهات وزارة التربية بشان امتحانات الصفوف المنتهية، جميعها خاضعة لقرارات خلية الأزمة”، لافتا إلى أن “وزارة التربية أخذت الضوء الأخضر من […]

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