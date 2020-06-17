2020/06/17 | 10:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مستشفى الهندية العام في كربلاء عن وفاة استشاري الجراحة العامة الدكتور علي خيري تومان الاسدي بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام المستشفى وسام الحسناوي في تصريح ل/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الدكتور علي خيري تومان الاسدي استشاري الجراحة العامة توفى اليوم بفيروس كورونا ليكون اول شهيد من ملاكات مستشفى الهندية العام”.واضاف الحسناوي ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة اول طبيب في مستشفى الهندية العام بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة اول طبيب في مستشفى الهندية العام بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).