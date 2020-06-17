أوديجارد يحسم قراره بشأن العودة لريال مدريد

2020/06/17 | 10:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب وسط ريال مدريد المعار إلى ريال سوسيداد، قراره بشأن العودة إلى الميرنجي في الصيف المقبل.وانتقل أوديجارد إلى سوسيداد مطلع هذا الموسم لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وقدم مستويات رائعة في موسمه الأول، مما آثار التكهنات بشأن عودته للملكي هذا الصيف.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أوديجارد حسم قرار بالبقاء مع سوسيداد حتى […]

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