أول رئيس دولة يصاب بكورونا

2020/06/17 | 10:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، اليوم الأربعاء، أن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.وقال هيرنانديز في خطاب بثه التلفزيون: “باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح، وأكد التشخيص اليوم أنني مصاب بمرض كوفيد-19”.وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في هندوراس […]

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