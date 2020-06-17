2020/06/17 | 10:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عما وصفته بـ "اختراق علمي"، يعالج الأعراض الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اختراق علمي" خفض وفيات كورونا إلى الثلث) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اختراق علمي" خفض وفيات كورونا إلى الثلث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).