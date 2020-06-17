أرامكو السعودية تستكمل صفقة استحواذ على حصة في سابك بقيمة 69 مليار دولار وتمدد جدولا زمنيا

2020/06/17 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية يوم الأربعاء إنها استكملت الاستحواذ على حصة 70 بالمئة من شركة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السيادي ومددت فترة السداد إلى 2028.

وقالت أرامكو في إفصاح إنه بعد قرض البائع المُقدم من صندوق الاستثمارات العامة، ستقوم أرامكو بسداد أقساط بدءا من أغسطس آب حتى أبريل نيسان 2028، لتمدد جدول السداد من موعد نهائي مُتفق عليه في السابق في 2025.

وقالت أرامكو إنه تم تمويل الصفقة بالكامل عبر إصدار أوامر دفع لصندوق الاستثمارات العامة عند إتمام الصفقة.

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