محافظ نينوى يكشف نسبة الجرائم الجنائية في المحافظة

2020/06/17 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، عدم تسجيل أية جرائم جنائية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.وقال الجبوري في تصريح، اليوم الأربعاء، إن “وزيري الداخلية والدفاع، برفقة عدد من القادة العسكريين وكبار ضباط الشرطة، زارا محافظة نينوى يوم الاثنين الماضي واطلعا على الوضع الأمني فيها”، لافتا إلى أن انطباعهما عن الوضع في المحافظة كان جيدا.وأضاف، […]

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