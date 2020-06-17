كوريا الجنوبية ترد على شقيقة زعيم جارتها الشمالية

2020/06/17 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية بيانا صدر عن، كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، والنائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، بأنه وقح وغير منطقي.ورد مستشار التواصل الشعبي، يون دو هان، في الرئاسة الكورية الجنوبية على وصف شقيقة الزعيم الكوري الشمالي خطابا ألقاه الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، في الذكرى العشرين […]

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