بالتنسيق مع حزب بارزاني.. هكذا نفذت تركيا عملياتها الأخيرة شمال العراق

2020/06/17 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

كشف مصدر مطلع، الأربعاء (17 حزيران 2020) أن العملية التركية الجديدة التي نفذتها تركيا، داخل حدود اقليم كردستان، تمت بالتفاهم بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "الاتفاق تم على إنشاء منطقة فاصلة بين المناطق الباردة، التي تقع في سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبين المناطق الساخنة التي تخضع لسيطرة حزب العمال، بحيث تقصف تركيا وتنفذ عملياتها على تلك المناطق بشكل طبيعي".

وأضاف، أن "العملية الأخيرة جاءت التنسيق بين القوات التركية، وبين الأجهزة الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي".

وبين أن "القوات التركية دخلت لتنفيذ عملياتها الأخيرة عبر منفذين، هما منفذ إبراهيم الخليل، ومنفذ جديد سري، تم إنشاؤه حديثا بعيدا عن علم الحكومة العراقية وهو منفذ سرزير".





وأعلنت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم الأربعاء، إطلاقها عملية عسكرية واسعة تستهدف المسلحين الأكراد شمال العراق.وقالت الوزارة أن عمليتها المسماة " المخلب - النمر "، تستهدف الجماعات الكردية المسلح شمال العراق.وكانت طائرات حربية تركية شنت عدة غارات على قرى شمال العراق، في وقت تعرضت تلك المناطق لقصف مدفعي من القوات الإيرانية.

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بغداد اليوم-بغداد

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بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الاربعاء (17 حزيران 2020)، حصول اتفاق وصفه بالسري في الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية الذي اقيم الخميس الماضي بشأن سحب قواتها من البلاد.

وقال الموسوي لـ(ب

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بنقل موظفين من الدرجات الخاصة الى مكتبه.

ونصت الوثيقة الصادرة من مكتب الكاظمي، انه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة تقرر نقل ابراهيم حميد حسين المستشار في وزارة الموارد المائية ومؤيد عل

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