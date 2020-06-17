وزيرا الداخلية والدفاع يصلان إلى محافظة البصرة

2020/06/17 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

وصل وزير الدفاع، جمعة عناد، ووزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء (17 حزيران 2020)، إلى محافظة ا...





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