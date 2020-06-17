امتيازات رفحاء بين الالغاء و عنف المستفيدين المعارضين للمس بامتيازاتهم

2020/06/17 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات شعبية وسياسية، لإلغاء رواتب وامتيازات محتجزي رفحاء، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها العراق، والتي أدت إلى قيام حكومة مصطفى الكاظمي باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين، قبل أن تتراجع عنها، نتيجة الضغوط … Readmore

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