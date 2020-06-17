2020/06/17 | 11:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع باعداد الاصابات اليومية بكورونا في روسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع باعداد الاصابات اليومية بكورونا في روسيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع باعداد الاصابات اليومية بكورونا في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).