امانة بغداد : اعادة انبوب ماء عملاق الى الخدمة

2020/06/17 | 11:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاربعاء، اعادة انبوب ماء عملاق الى الخدمة في العاصمة.وقالت الامانة في بيان، ان "ملاكاتها في دائرة ماء بغداد قامت باعادة انبوب ماء بقطر 70 سم الى الخدمة بعد كان متوقفاً بسبب تقاطعه مع اعمال اصلاح تخسف ضمن منطقة الحرية ". واضافت، ان "الانبوب سيضيف كميات كبيرة من الماء الصافي التي تغذي عدة محلات سكنية لا سيما ضمن مدينة الكاظمية".

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