التربية تكشف عن إجراءاتها الوقائية لامتحانات الصفوف المنتهية: ستجري بموعدها المحدد

2020/06/17 | 11:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن إجراءاتها الوقائية التي ستتخذها خلال امتحانات الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي).وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق بحسب الوكالة الرسمية، إن "توجيهات وزارة التربية بشان امتحانات الصفوف المنتهية، جميعها خاضعة لقرارات خلية الأزمة"، لافتا إلى أن "وزارة التربية أخذت الضوء الأخضر من وزارة الصحة على إجراء الامتحانات للثالث المتوسط والسادس الإعدادي بموعدها المحدد".وأوضح، أن هناك إجراءات وقائية ستتخذ خلال الامتحانات منها تعفير وتعقيم جميع المراكز الامتحانية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وهيأة الحشد الشعبي ومديرية الدفاع المدني، فضلا عن وجود فرق طبية تجري فحوصات سريرية لكل من يدخل إلى المركز الامتحاني قبل بدء الاختبار.وتابع، أن هناك توجيهات من قبل وزارة التربية حول خارطة جلوس الطلبة في القاعة الامتحانية الواحدة، حيث تكون هناك مسافة لا تقل عن متر واحد بين طالب وآخر، على أن لا يتجاوز عدد الموجودين في القاعة الواحدة 10 أشخاص.وأشار إلى أن هناك توجيهات بمنع التجمعات أمام المراكز الامتحانية سواء قبل إجراء الاختبار أو بعده.وبشان الامتحانات التمهيدية للمتقدمين على الامتحانات الخارجية أكد فاروق، أنه كان مقررا إجراء الامتحانات التمهيدية في بداية شهر حزيران، إلا أن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد دفعت وزارة التربية إلى تأجيل الامتحانات إلى إشعار آخر، ويحدد موعدها لاحقا.

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