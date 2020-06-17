2020/06/17 | 11:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أسابيع، مع رصد استقرار في معدل الوفيات الجديدة.وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي تسجيل 7843 إصابة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 8248 إصابة يوم أمس الثلاثاء)، أي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).