"هولاكو" وجه "اردوغان" الثاني .. الذي يحلم بإحياء الدولة العثمانية من جديد واحتلال "العراق" بذريعة واهية !!

2020/06/17 | 11:16 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

يُسابق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الزمن من أجل تنفيذ سياسة بلاده الخارجية، بتحويل البوصلة من الغرب نحو الشرق، بعد فشل أنقرة بالحصول على مكاسب من وراء سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ابتداء من استغلال قضايا العمالة التركية في دول الاتحاد، فضلاً عن ملف الهجرة، وليس انتهاءً ...

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