2020/06/17 | 11:16 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم ، إن التعايش مع فيروس كورونا، أصبح أمراً واقعيا، وسيستمر إلى نهاية عام 2021.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن التعايش والتعامل مع كورونا اصبح امرا واقعيا وليس محالا، وسيستمر لنهاية 2021 ، ويجب على اي شخص ان يتعامل مع الاخرين على انهم مصابو...

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