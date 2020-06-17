بالفيديو.. تصريح صادم من مستشار الكاظمي: لا يوجد في خزينة الدولة العراقية سوى 300 مليون دولار

2020/06/17 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال هشام داوود، مستشار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن الحكومة الجديدة استلمت من حكومة عادل عبد المهدي السابقة، خزينة خاوية ولا يوجد فيها سوى 300 مليون دولار.وذكر داوود في شريط مسجل من مؤتمر صحفي، أطلعت عليه “يس عراق” أن “عادل عبد المهدي وحكومته، تركوا خزينة الدولة بهذا الخواء، ونحن أمام بلد […]

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