تركيا : من صفر مشاكل مع العالم العربي الى ... - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/06/17 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي ذكرتني صولات وجولات اردوغان العسكرية في طول العالم العربي وعرضه ، من غير ردع حقيقي من حاكم عربي ، بأيام عبد الحميد الثاني آخر خليفة عثماني في الحكم ، قبل ان يخلعه من الخلافة عام 1924 : الجيش التركي بقيادة مؤسس تركيا الحديثة : اتاتورك ...



فبعد ان تحررت بلغاريا واليونان وعموم شرق اوربا من الاستبداد العثماني ، لم يتبق في أهاب امبراطورية آل عثمان غير الكرد والعرب الذين خضعوا بعد الانقلاب العس ......





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