هنيئاً لكم عيدكم الميمون (لماذا تعتبر الصحافة السلطة الرابعة ؟) - فلاح أمين الرهيمي

2020/06/17 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الصحفي مجاهد ثوري سيفه القلم ودرعه الورقة يقتحم الصعاب ويتحدى المطبات والحفر ويتعرض للقمع والاعتقال والموت والجراح لأنه الصوت النابض الباحث عن الحقيقة والصحفي الشريف المناضل يتحمل الألم والأذى ويذهب إلى البيوت في الأزقة والدرابين ليصل إلى هدفه النبيل ويطرق الأبواب ويجلس على الأرض بجانب الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل وينقل صورة حية نابضة بالألم والقهر عن جائع وشيخ عاجز وامرأة تعيش لا معيل لها ......





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