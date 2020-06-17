كورونا يضرب “دبابة” لاعب الركبي العراقي

2020/06/17 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب لاعب المنتخب الوطني للركبي، حيدر خليل، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال رئيس لجنة الركبي احمد قاسم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لاعب المنتخب الوطني ونادي الاسكان للركبي حيدر خليل الملقب بـ (الدبابة)، أصيب بفايروس كورونا الى جانب عائلته”.واضاف أن “لجنة الركبي العراقي تتقدم بخالص الدعاء والشفاء العاجل الى اللاعب حيدر خليل […]

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