ما هو “ديكساميثازون المنقذ للحياة” وهل يمكنه علاج “كوفيد-19″؟.. علماء بريطانيون يكشفون النتائج

2020/06/17 | 12:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف علماء بريطانيون عن توفر دواء فعّال اسمه “ديكساميثازون”، يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب مضاعفات “كوفيد-19” الشديدة بنسبة الثلث.ويعد “ديكساميثازون” نوعا من أدوية الكورتيكوستيرويد (الستيرويد)، والذي استُخدم لأول مرة كعلاج خلال الستينيات.ويستخدم في الغالب كدواء مضاد للالتهابات ولعلاج حالات مثل الأكزيما والربو والحساسية.كما يمكن استخدام “ديكساميثازون” بمفرده […]

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