الجماعة الإسلامية تعلن إعادة حصانة عضو البرلمان سوران عمر وتشكر الرئيسة

2020/06/17 | 12:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت كتلة الجماعة الاسلامية في برلمان كوردستان، الإربعاء، إعادة الحصانة لعضو البرلمان سوران عمر.

وقالت الكتلة في بيان، انها ”تشكر رئيسة البرلمان ريواز فائق لإتخاذها هذا القرار“.

وكان برلمان الاقليم قد صوت في مطلع شهر آيار الماضية على على رفع الحصانة عن العضو عن كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر سعيد.

ورفض رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان اقليم كوردستان اوميد خوشناو هذا التوجه، وقال انه لا يمكن الغاء قرار البرلمان برفع الحصانة.

وكان عمر قد اتهم رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بامتلاكه مصرفا وشركة، ولكن المكتب الاعلامي للاخير طالب الاول بتقديم الادلة على مزاعمه او تحمل المسؤولية القانونية لقيامه بتضليل الرأي العام.

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