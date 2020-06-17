إدخال محطتي السماوة وذي قار إلى الخدمة وإضافة ألف ميغا واط للشبكة الوطنية

2020/06/17 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

أعلنت شركة جنرال الكترك الامريكية المختصة في مجال الطاقة اضافة 1000 ميكا واط من الطاقة الكهربائية الى الشبكة الوطنية.

وقال المدير التنفيذي للشركة في الشرق الاوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا جو انيس ان الشركة اضافت 1000 ميكا واط من الطاقة الكهربائية الى الشبكة الوطنية العراقية ،توزعت بواقع 500 ميكا واط منها من محطة بسماية وتغذي العاصمة بغداد ، ومثلها موزعة بين محطتي السماوة وذي قار والتي دخلت الخدمة هذا الشهر ، لافتا الى ان مجموع انتاج توربينات شركة جنرال الكترك من الطاقة الكهربائية تصل الى ما يقارب 60 % من مجموع الطاقة المنتجة في العراق ".وأوضح بأن طواقم الشركة مستمرة بالعمل في 6 محطات رئيسية لتامين صيانة 3700 ميكا واط من انتاج الطاقة الكهربائية لتجهيزها لفترة الصيف ، كما ان طواقم الشركة مستمرة ايضا بالعمل في اغلب محافظات العراق ولم يتوقف على الرغم من التحديات الامنية وانتشار فايروس كورونا ".واشار الى ان موضوع المحطات المركبة ( الاستفادة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط ) سيتم بدء المباحثات مع الحكومة الجديدة قريبا لغرض العمل بانشاء تلك المحطات ، لانها تساعد العراق بالحصول على الكهرباء من الغاز الذي يحرق ".

واشار انيس الى ان الشركة تعمل في العراق منذ اكثر من 50 سنة لذا فان تغيير الحكومات في العراق لن يؤثر على عمل الشركة في البلاد ، وبالتالي فان طواقم الشركة مستمرة بالعمل في جميع محطات الكهرباء في اغلب المحافظات ، لافتا الى ان الشركة على تواصل لقاءاتها مع المسؤولين في وزارة الكهرباء لبحث التعاون المشترك في مجال انتاج الطاقة والتوزيع.

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