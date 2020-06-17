بالصور.. خريجو الاقسام الطبية يتظاهرون أمام وزارة الصحة للمطالبة بالتعيين

2020/06/17 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر محلي، الثلاثاء (17 حزيران 2020)، بتظاهر خريجي الأقسام الطبية أمام مبنى وزارة الصحة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرات سلمية لخريجي كافة الاقسام الطبية لغرض المباشرة وإطلاق استمارة الدور الثاني".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارة، "التعيين حقنا، والمباشرة مطلبنا، وكلا كلا للتطوع".

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