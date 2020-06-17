أساتذة جامعة القادسية ينظمون وقفة احتجاجية رفضاً لقرار استقطاع الرواتب

2020/06/17 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد الوم – الديوانية

نظم اساتذة جامعة القادسية في محافظة الديوانية، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام الجامعة رفضا لاي مساس برواتبهم .

وقال مصدر محلي لـ(بغداد اليوم)، إن "أساتذة جامعة القادسية في الديوانية، نظموا وقفة احتجاجية أمام الجامعة رفضا لاي مساس برواتبهم".

وأضاف المصدر، أن "الاساتذة رفعوا لافتات تطالب الحكومة بعدم الادخار او الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة".

وكان العشرات من المتقاعدين في محافظة ميسان، تجمع، أمس الثلاثاء (16 حزيران 2020)، أمام دائرة التقاعد العامة في المحافظة، رغم انتشار فيروس كورونا وازدياد حالات الإصابة في البلاد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من المتقاعدين في محافظة ميسان، تجمعوا أمام دائرة التقاعد في المحافظة.

واضاف، أن المتقاعدين بدو غير ملتزمين بالتحذيرات الصحية التي تنادي بها وزارة الصحة وصحة المحافظة، بضرورة منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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