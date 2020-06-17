وزير الصحة العراقي: كورونا سيستمر إلى نهاية 2021

2020/06/17 | 12:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، الأربعاء، أن التعايش والتعامل مع فايروس كورونا اصبح امرا واقعيا وليس محالا وسيستمر لنهاية 2021، واي شخص ...

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