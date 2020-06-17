طيران الجيش يقصف 3 أوكار لداعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/06/17 | 12:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف طيران الجيش 3 مواقع مهمة لتنظيم داعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين .وقال مصدر امني, ان طيران الجيش قصف 3 مواقع لداعش قرب حوض مطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين .واضاف ان القصف جاء بعد ورود معلومات استخبارية من قبل الحشد الشعبي عن استغلال المضافات من قبل تنظيم داعش .مبينا

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